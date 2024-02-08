Un partecipante alla gita

SOLUZIONE: ESCURSIONISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un partecipante alla gita" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un partecipante alla gita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Escursionista? Chi si unisce a un'escursione per scoprire paesaggi e vivere nuove avventure è un componente di questa esperienza. Spesso si tratta di persone che amano camminare, esplorare e scoprire luoghi sconosciuti, condividendo momenti di relax e scoperta. L'escursionista è colui che partecipa attivamente a queste uscite, portando con sé entusiasmo e curiosità. È un appassionato di natura e di scoperta, pronto a vivere emozioni uniche.

Quando la definizione "Un partecipante alla gita" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un partecipante alla gita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Escursionista:

E Empoli S Savona C Como U Udine R Roma S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un partecipante alla gita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

