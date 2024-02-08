Il numero 10 del calcio

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il numero 10 del calcio' è 'Fantasista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FANTASISTA

Perché la soluzione è Fantasista? Il numero 10 nel calcio rappresenta spesso il giocatore più creativo e tecnico in campo, incaricato di orchestrare le azioni offensive della squadra. La voce fantasista si collega a questa figura, poiché indica un calciatore dotato di grande abilità nel dribbling, nel passaggio e nella visione di gioco, capace di sorprendere la difesa avversaria con intuizioni e giocate imprevedibili. Questa posizione richiede talento, fantasia e capacità di decidere in situazioni di pressione, rendendo il fantasista un elemento fondamentale nel calcio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero 10 del calcio". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il numero 10 del calcio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fantasista

In presenza della definizione "Il numero 10 del calcio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero 10 del calcio" conferma che la soluzione 'Fantasista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Fantasista

F Firenze A Ancona N Napoli T Torino A Ancona S Savona I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero 10 del calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fantasista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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