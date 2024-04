La Soluzione ♚ Nomignolo di Eisenhower La definizione e la soluzione di 3 lettere: Nomignolo di Eisenhower. IKE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Nomignolo di eisenhower: Dwight david eisenhower, noto anche con il nomignolo di ike (denison, 14 ottobre 1890 – washington, 28 marzo 1969), è stato un generale e politico statunitense... Izear Luster Turner Jr., detto Ike (Clarksdale, 5 novembre 1931 – San Marcos, 12 dicembre 2007), è stato un cantante, musicista e bandleader statunitense. Altre Definizioni con ike; nomignolo; eisenhower; Il nomignolo di Messi; Il nomignolo dello straniero residente in America Latina; Il nomignolo di Eisenhower; Iniziali di Eisenhower;

La risposta a Nomignolo di Eisenhower

IKE

I

K

E

