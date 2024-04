La Soluzione ♚ La Granger di Harry Potter La definizione e la soluzione di 8 lettere: La Granger di Harry Potter. HERMIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La granger di harry potter: Vedi harry potter (disambigua). harry potter è una serie di romanzi fantasy scritta da j. k. rowling, incentrata sulle avventure del giovane mago harry potter... Hermione Jean Granger (pronuncia britannica [h'ma..ni 'din 'gren.d()] o [h-], nel doppiaggio italiano dei film pronunciato come il nome italiano "Ermione", [er'mjone]) è una dei protagonisti della serie letteraria di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. È la migliore amica di Harry Potter e Ron Weasley, con cui forma un trio affiatato e indissolubile. Dotata di grande intelligenza e di capacità e conoscenze notevoli in qualsiasi ... Altre Definizioni con hermione; granger; harry; potter; L Harry a scuola di magia; L inseparabile amico di Harry Potter; Albus il preside della scuola di Harry Potter; Un collega di Harry Potter;

HERMIONE

