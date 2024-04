La Soluzione ♚ Comprendere nel numero La definizione e la soluzione di 9 lettere: Comprendere nel numero. INCLUDERE - ANNOVERARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Comprendere nel numero: Il numero atomico (indicato solitamente con z, dal termine tedesco zahl, che significa numero, e detto anche numero protonico) corrisponde al numero di... La densità di popolazione è una misura del numero di persone che abitano in una determinata area (che può includere o meno le superfici delle acque interne). In senso più esteso la densità di popolazione non si riferisce solo agli esseri umani, ma può essere estesa con riferimento a popolazioni di qualsiasi organismo vivente. Altre Definizioni con includere; comprendere; numero; Permette al sordo di comprendere chi gli parla; Racchiudere comprendere; Numero abbreviato; Può abbreviare un numero; Lo è il numero della pagina sinistra;

La risposta a Comprendere nel numero

INCLUDERE

La risposta di 9 lettere per risolvere 'Comprendere nel numero' è INCLUDERE.