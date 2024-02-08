Cantilene soporifere nei cruciverba: la soluzione è Nenie

Sara Verdi | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cantilene soporifere' è 'Nenie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NENIE

Curiosità e Significato di Nenie

Vuoi sapere di più su Nenie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Nenie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cantilene solfeCantilene filastroccheFine di cantilene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Cantilene soporifere - Nenie

Come si scrive la soluzione Nenie

Stai cercando la risposta alla definizione "Cantilene soporifere"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Nenie:
N Napoli
E Empoli
N Napoli
I Imola
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F N T A N A O

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.