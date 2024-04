La Soluzione ♚ Dà il la all accordatore La definizione e la soluzione di 8 lettere: Dà il la all accordatore. DIAPASON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Da il la all accordatore: Evitare il numero infausto, la signora invita a pranzo lo pseudo accordatore, il quale, con ingegnosi stratagemmi, riesce a procurarsi un'uniforme da ambasciatore... Il termine diapason in musica ha diversi significati, ma comunemente indica uno strumento acustico per generare una nota standard sulla quale si accordano gli strumenti musicali. Il diapason viene anche utilizzato nella semeiotica della medicina, in particolare è uno strumento fondamentale del neurologo usato durante l'esame obiettivo per valutare la sensibilità vibratoria del paziente. I suoni ad altezza determinata, si distinguono in acuti e ... Altre Definizioni con diapason; accordatore; Ce ne sono tre nel marchio Yamaha; Un arnese dell accordatore;

DIAPASON

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Dà il la all accordatore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.