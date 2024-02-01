Tormentose come un incubo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tormentose come un incubo' è 'Ossessive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSESSIVE

Perché la soluzione è Ossessive? Le persone ossessive sono spesso tormentate da pensieri ricorrenti e insistenti, che si presentano come incubi nella mente. Questa condizione si manifesta attraverso una preoccupazione costante e un bisogno esagerato di controllo, che rendono difficile trovare sollievo o pace interiore. La presenza di questi pensieri può portare a un senso di angoscia persistente, influenzando negativamente la qualità della vita. La lotta contro tali pensieri può risultare estenuante e senza fine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tormentose come un incubo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Tormentose come un incubo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ossessive

Se la definizione "Tormentose come un incubo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tormentose come un incubo" conferma che la soluzione 'Ossessive' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ossessive

O Otranto S Savona S Savona E Empoli S Savona S Savona I Imola V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tormentose come un incubo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ossessive' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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