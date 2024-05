La Soluzione ♚ Lo Stato con Mascate La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OMAN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo Stato con Mascate. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo stato con mascate: Principali: mascate ovest: al-sayb, azhaiba, busher, al-ghubra e ghala mascate centro: al-khuwayir, madinat qabus, shai al-qurm, qurm e pdo mascate est: wattaya... L'Oman (in arabo , Oman, pronunciato [uman], Omàn), ufficialmente Sultanato dell'Oman (in arabo , Salanat 'Uman), è un paese arabo del Medio Oriente nel sud-est della penisola arabica. Confina con gli Emirati Arabi Uniti a nord-ovest, con l'Arabia Saudita a ovest e con lo Yemen a sud-ovest. Si affaccia sul Mar Arabico a sud e a est, sul golfo dell'Oman a nord-est. All'Oman appartengono anche le exclavi di Madha e Musandam, che confinano con gli Emirati Arabi Uniti; la seconda è bagnata dallo stretto di Hormuz e dal golfo dell'Oman. Dal XVII secolo l'Oman è stato una talassocrazia e ha costruito un impero, in ...

