Sono ricchi di vitamina C nei cruciverba: la soluzione è Agrumi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono ricchi di vitamina C

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono ricchi di vitamina C' è 'Agrumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRUMI

Curiosità e Significato... La parola Agrumi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Agrumi.

Perché la soluzione è Agrumi? Gli agrumi sono frutti come arance, limoni e pompelmi, noti per il loro alto contenuto di vitamina C, fondamentale per rafforzare il sistema immunitario. Questi frutti colorati e profumati sono anche ricchi di antiossidanti e vitamine, rendendoli un ingrediente prezioso per una dieta sana. Consumare agrumi aiuta a mantenere il corpo in forma e a combattere i malanni stagionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Arance mandarini limoniSuccosi frutti per spremuteFrutti per spremuteNe sono ricchi i limoniNe sono ricchi gli spinaciNe sono ricchi i legumi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono ricchi di vitamina C", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

G Genova

R Roma

U Udine

M Milano

I Imola

M C A R C E E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ICE CREAM" ICE CREAM

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.