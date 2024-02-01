La provincia degli Inglesi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La provincia degli Inglesi' è 'Contea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTEA

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Perché la soluzione è Contea? La parola contea si riferisce a una suddivisione amministrativa di origine inglese, spesso usata per indicare una regione o un distretto territoriale governato da un conte o un rappresentante. Questa divisione è tipica del sistema amministrativo del Regno Unito, dove le contee svolgono un ruolo importante nella gestione locale e nelle funzioni pubbliche. La conosciamo come una delle suddivisioni principali del territorio, caratterizzata da una storia lunga e radicata nel contesto britannico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La provincia degli Inglesi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La provincia degli Inglesi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Contea

Se la definizione "La provincia degli Inglesi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La provincia degli Inglesi" conferma che la soluzione 'Contea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Contea

C Como O Otranto N Napoli T Torino E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La provincia degli Inglesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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