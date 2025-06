Fanfani celebre statista nei cruciverba: la soluzione è Amintore

Home / Soluzioni Cruciverba / Fanfani celebre statista

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fanfani celebre statista' è 'Amintore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMINTORE

Curiosità e Significato di Amintore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Amintore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Amintore.

Perché la soluzione è Amintore? Aminore è un termine che indica una persona di grande spessore, spesso considerata un punto di riferimento o una figura eminente in un determinato ambito. Spesso usato in senso positivo, sottolinea la statura morale, intellettuale o professionale di qualcuno. In breve, rappresenta un simbolo di rispetto e ammirazione, distinguendosi per le qualità e l'importanza che ha nella comunità o nel settore di appartenenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Fanfani politico del 900Winston che fu un celebre statistaÈ divenuto celebre quello milanese di Mani puliteCelebre medico ed esploratore scozzese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Amintore

La definizione "Fanfani celebre statista" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A G I N I L I E V T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VENTIMIGLIA" VENTIMIGLIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.