Curiosità su: Maurizio viscidi (bassano del grappa, 18 maggio 1962) è un allenatore di calcio italiano, coordinatore delle nazionali giovanili maschili della federazione...

Per definizione, in meteorologia il gelicidio è un fenomeno che si verifica quando la pioggia, o la pioviggine, rimane allo stato liquido anche quando la temperatura esterna è inferiore allo 0 °C, in tal modo solidifica istantaneamente a contatto con il suolo formando uno strato di ghiaccio trasparente e molto scivoloso. La causa di questo è da attribuirsi al fenomeno della sopraffusione.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

scivolosa f sing

femminile di scivoloso

Sillabazione

sci | vo | ló | sa

Etimologia / Derivazione

vedi scivoloso