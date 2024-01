La Soluzione ♚ Via questo via il dolore

Via questo via il dolore: Cercando altri significati, vedi via crucis (disambigua). la via crucis (dal latino, via della croce - anche detta via dolorosa) è un rito della chiesa... Curiosità su: Cercando altri significati, vedi via crucis (disambigua). la via crucis (dal latino, via della croce - anche detta via dolorosa) è un rito della chiesa... I denti (dal latino dentes) sono organi molto duri che si trovano all'interno del cavo orale. La funzione primaria dei denti (la dentatura) è quella della masticazione, oltre a quella fonetica ed estetica. Nei mammiferi le radici dei denti sono coperte dalle gengive. Il processo di formazione dei denti è chiamato odontogenesi e inizia in fasi piuttosto precoci successive al concepimento. Italiano Sostantivo dente ( approfondimento) m sing (pl.: denti) (anatomia) organo osseo situato nella bocca, che permette di masticare il cibo e di parlare il dente di un uomo può essere incisivo, canino, molare o premolare oggetto che ha forma più o meno simile a quella di tale organo I denti del pettine (tecnologia) parte della corona di una ruota dentata, che consiste in un sporgenza poliedrica che insieme ad altre permette ad un ingranaggio di accoppiarsi con un altro per trasmettere potenza Sillabazione dèn | te Pronuncia IPA: /'dnte/ Etimologia / Derivazione dal latino dens ovvero "dente" Citazione Sinonimi ( zoologia ) (specialmente di carnivoro) zanna,

(specialmente di carnivoro) zanna, (di oggetto o meccanismo) sporgenza, punta,

(geografia) (di monte) picco, punta, dentellato Parole derivate addentare, dentatura, dentifricio, dentizione, sdentato, tridente, dentiera, ottodontide, octodontide Iponimi incisivo, canino, premolare, molare



