Una filiale della banca

Agenzia – organizzazione o ente pubblico dotata di una certa autonomia nell'ambito della pubblica amministrazione, cui sono attribuite specifiche funzioni, come ad esempio l'Agenzia spaziale italiana o la CIA

– organizzazione o ente pubblico dotata di una certa autonomia nell'ambito della pubblica amministrazione, cui sono attribuite specifiche funzioni, come ad esempio l'Agenzia spaziale italiana o la CIA Agenzia – azienda o organizzazione che svolge attività d'intermediazione o che offre determinati servizi: Agenzia d'affari – impresa che offre la propria intermediazione Agenzia di moda – compagnia che rappresenta le modelle ed i modelli nell'ambito della moda Agenzia dello spettacolo – compagnia che rappresenta artisti di vario genere (attori, ballerini, cantanti, ecc.) nel loro ambito Agenzia letteraria – compagnia che rappresenta e offre servizi a scrittori o aspiranti tali Agenzia immobiliare – mediatrice di affari di beni immobili o aziende Agenzia di credito all'esportazione – per favorire il pagamento di esportazioni Agenzia di viaggi – agenzia di servizi per viaggiatori e turisti Agenzia matrimoniale – agenzia che mette a diretto contatto persone per un matrimonio Agenzia pubblicitaria – agenzia che realizza pubblicità Agenzia di rating – agenzia per classificare titoli obbligazionari e imprese in base al rischio Agenzia di stampa – agenzia che raccoglie e fornisce notizie per mezzo di bollettini o fotografie a giornali e servizi radio-tv

Agenzia – suddivisione territoriale dell'India britannica e del Pakistan

Teoria dell'agenzia in economia

Contratto di agenzia – contratto con il quale l'agente assume l'incarico di promuovere per conto del preponente la conclusione di contratti in una zona

L'Agenzia – serie televisiva nota anche con il titolo originale, The Agency

agenzia ( approfondimento) f sing (pl.: agenzie)

(diritto) (economia) società che negozia definiti affari per altri mediante compenso ufficio per interessi propri o in rappresentanza di altri azienda che procura notizie l'Ansa è un'agenzia giornalistica ufficio dell'agente

a | gen | zì | a

IPA: /aden'tsia/

derivazione di agente

(di affari) compagnia, società, impresa, ufficio

compagnia, società, impresa, ufficio (ufficio distaccato, specialmente di banca) succursale, filiale, rappresentanza

succursale, filiale, rappresentanza (sociale, umanitaria e simili) ente, istituzione, organizzazione

ente, istituzione, organizzazione concessionaria

(di società) filiale, distaccamento, dipendenza

filiale, distaccamento, dipendenza (giornalistica) notizia

