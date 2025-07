Smorfie che irritano nei cruciverba: la soluzione è Sberleffi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Smorfie che irritano' è 'Sberleffi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBERLEFFI

Curiosità e Significato di Sberleffi

La soluzione Sberleffi di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sberleffi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sberleffi? Le sberleffi sono scherzi o beffe che possono risultare fastidiose o irritanti, spesso rivolte a qualcuno per prenderlo in giro. Sono battute o prese in giro che, se troppo continue o pesanti, infastidiscono e possono creare disagio. Insomma, sono umorismo un po’ pungente che, se non dosato, può irritare chi le riceve. Un modo di scherzare che richiede attenzione e rispetto.

Come si scrive la soluzione Sberleffi

La definizione "Smorfie che irritano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

B Bologna

E Empoli

R Roma

L Livorno

E Empoli

F Firenze

F Firenze

I Imola

