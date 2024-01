La definizione e la soluzione di: Ha sangue blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Rosso, bianco & sangue blu (red, white & royal blue) è un film del 2023 diretto da matthew lopez. la pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo...

Conte è un titolo nobiliare, diffuso in Europa, superiore al titolo di visconte e inferiore a quello di marchese. In età carolingia il titolo era usato per indicare genericamente un funzionario pubblico nella veste di governatore civile di un territorio, infatti, nelle fonti non è raro trovare indicati come comes anche aristocratici a cui era affidato il controllo di marche o ducati.

Italiano

Sostantivo

conte ( approfondimento) m sing

titolo nobiliare che segue il marchese (storia) nell'antica Roma, consigliere dei magistrati di una provincia nel feudalesimo, titolo nobiliare conferito a chi aveva seguito l'imperatore in battaglia e si era distinto per qualche merito

Sillabazione

cón | te

Pronuncia

IPA: /'konte/

Etimologia / Derivazione

dal latino comes ossia "compagno di viaggio"

Citazione

Parole derivate