La definizione e la soluzione di: Un rumoroso strumento musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Le feste. sono uno strumento estremamente sonoro, e i musicisti li colpiscono con tutte le loro forze dopo averli riscaldati con un fuoco. sono spesso...

La grancassa, in inglese "bass drum" o anche "kick drum" (poiché, prima dell'invenzione del pedale per cassa, la grancassa veniva usata col piede e il termine inglese per calcio è kick), è il tamburo di dimensioni maggiori di un'orchestra sinfonica, di una banda musicale o di una batteria.

In quest'ultimo caso viene generalmente chiamata soltanto cassa.

Questo strumento appartiene alla famiglia dei tamburi, con un suono ad altezza indeterminata.

Italiano

Sostantivo

grancassa f sing (pl.: grancasse)

(musica) strumento musicale membranofono a percussione

Sillabazione

gran | càs | sa

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

formato dalla contrazione grande e da cassa

Proverbi e modi di dire