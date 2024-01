La definizione e la soluzione di: Restituito riconsegnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Art, assieme ad altre sue opere, dove rimase esposto per molti anni. riconsegnato al governo spagnolo, giunse per la prima volta in spagna il 10 settembre...

Socialisti Democratici Italiani (SDI) è stato un partito politico italiano socialdemocratico di centro-sinistra, nato il 10 maggio 1998 a Fiuggi, dalla fusione tra alcuni movimenti socialisti direttamente discendenti dal Partito Socialista Italiano (PSI) e dal Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI). A livello internazionale, aderiva al Partito del Socialismo Europeo e all'Internazionale Socialista.

Lo SDI è stato impegnato nel percorso della Costituente Socialista che ha ridato vita, nel 2007, al Partito Socialista, nel quale è confluito.

Italiano

Aggettivo

ridato m sing

dato di nuovo

Voce verbale

ridato

participio passato di ridare, ridarsi

Sillabazione

ri | dà | to

Pronuncia

IPA: /ri'dato/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

ridonato, riconsegnato

dato indietro, restituito, reso

(di esame) risostenuto

