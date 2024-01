La Soluzione ♚ Proibitive per la borsa

La definizione e la soluzione di: Proibitive per la borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Proibitive per la borsa: 1897 ed è uno dei primi dell'intera area. dapprima società quotata in borsa, la società del linoleum è poi passata al gruppo pirelli. tentò una diversificazione... Curiosità su: 1897 ed è uno dei primi dell'intera area. dapprima società quotata in borsa, la società del linoleum è poi passata al gruppo pirelli. tentò una diversificazione... I Care a Lot è un film del 2020 scritto e diretto da J Blakeson. Italiano Aggettivo, forma flessa care m pl maschile plurale di caro Sillabazione cà | re Etimologia / Derivazione vedi caro Sinonimi amate, adorate, dilette, prediletteo

amabili, beneamate, benvolute, gradevoli, gradite, bene accette, apprezzate, affettuose, buone, cortesi, dolci, delicate, fedeli, gentili, tenere

( senso figurato ) importanti, significative, preziose, pregiate

importanti, significative, preziose, pregiate (di derrate) costose, dispendiose, salate

costose, dispendiose, salate amiche, innamorate Contrari odiose, antipatiche

detestate, odiate, sgradite

(di derrate)economiche, convenienti, a buon mercato

Altre risposte alla domanda Proibitive per la borsa: care; proibitive; borsa;