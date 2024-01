La Soluzione ♚ Un modo per fare la pace

Italiano Verbo Transitivo perdonare (vai alla coniugazione) esprimere un sentimento di benevolenza nei confronti della persona di chi ci ha offeso (per estensione) assolvere da una colpa per un grave o un lieve danno contro qualcuno quando si subisce un torto, la persona colpita potrebbe perdonare il colpevole ma con la modestia di quest'ultimo (raro) non serbare più rancore, non avere un risentimento o non sentire contrarietà verso una persona che potrebbe aver offeso, magari scherzando troppo, deridendo, dicendo parole sbagliate, sminuendo la sofferenza e non rispettando la dignità o l'importanza di qualcuno o qualcosa, addirittura con l'azione o anche cercando di rendere spiacevole qualcosa invece gradito in modo particolare ad un individuo, per esempio per una passione, per un interesse o proprio nel lavoro Sillabazione per | do | nà | re Pronuncia IPA: /perdo'nare/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale perdonare che deriva dal latino classico condonare cioè "condonare" Sinonimi (diritto) amnistiare, assolvere, condonare, graziare, risparmiare

amnistiare, assolvere, condonare, graziare, risparmiare ( per estensione ) compatire, comprendere, giustificare, indulgere, tollerare

compatire, comprendere, giustificare, indulgere, tollerare scusare, lasciar perdere, lasciar correre

(un’offesa) dimenticare

dimenticare prosciogliere,

(religione: i peccati) rimettere

rimettere capire Contrari accanirsi, infierire, incolpare

(un'offesa) vendicare

vendicare condannare, punire, castigare

essere rigido Parole derivate perdonabile, perdonamento, perdonarsi, perdonanza,

