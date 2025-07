Si inserisce nelle coronarie per dilatarne le pareti nei cruciverba: la soluzione è Stent

STENT

Curiosità e Significato di Stent

Perché la soluzione è Stent? Lo stent è un piccolo tubo metallico inserito nelle coronarie per mantenerle aperte e migliorare il flusso sanguigno al cuore. Viene impiantato durante interventi di angioplastica, aiutando a prevenire o trattare blocchi causati da depositi di colesterolo. In sostanza, lo stent supporta le pareti vascolari, favorendo una circolazione più efficace e riducendo il rischio di infarti.

Come si scrive la soluzione Stent

Hai davanti la definizione "Si inserisce nelle coronarie per dilatarne le pareti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

