La Soluzione ♚ Effettua le affissioni per strada

La definizione e la soluzione di: Effettua le affissioni per strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Effettua le affissioni per strada: attacchino. Italiano Sostantivo attacchino m sing chi per mestiere attacca manifesti, avvisi pubblicitari o annunci vari destinati al pubblico (senso figurato) (regionale) (toscano) chi attacca lite con facilità, persona irascibile, attaccabrighe Voce verbale attacchino terza persona plurale del congiuntivo presente di attaccare terza persona plurale dell'imperativo presente di attaccare Sillabazione (sostantivo) at | tac | chì | no

(voce verbale) at | tàc | chi |no Pronuncia IPA: /attak'kino/ Etimologia / Derivazione derivato di attaccare

