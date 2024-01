La definizione e la soluzione di: Così è il riflesso lunare sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'argenteo (in Latino Argenteus) era una moneta d'argento prodotta nell'Impero romano a partire dalla riforma monetaria di Diocleziano nel 294 fino a circa il 310. Era simile come peso e finezza al denario del tempo di Nerone. La moneta fu prodotta ad un peso teorico di un 1/96 della libbra romana (cioè di circa 3 grammi), come indicato del numero romano XCVI sul rovescio della moneta.

La parola Argenteus, che significa "d'argento" in Latino, è usata per la prima volta da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis historia nella frase "nummus argenteus" (moneta d'argento). Lo storico del IV secolo Ammiano Marcellino usa la stessa espressione, comunque non c'è un'indicazione che questo sia il nome ufficiale per una denominazione. L'Historia Augusta usa la frase per riferirsi a parecchie monete.

Italiano

Aggettivo

argenteo m sing

(chimica) d'argento del colore, della lucentezza dell'argento (senso figurato) che non è più all'acme, con riferimento alla minore nobiltà dell'argento rispetto all'oro periodo argenteo : periodo della letteratura latina, compreso tra la morte di Augusto e quella di Traiano, ritenuto qualitativamente inferiore al periodo precedente detto aureo

Sostantivo

argenteo ( approfondimento) m (pl.: argentei)

(numismatica) moneta d'argento coniata dagli imperatori romani che successero ad Augusto

Sillabazione

ar | gèn | te | o

Pronuncia

IPA: /ar'dnteo/

Etimologia / Derivazione

dal latino argentum

Sinonimi

argentino

( senso figurato ) bianco, candido, canuto

bianco, candido, canuto (senso figurato) sonoro, squillante,

Contrari

( senso figurato ) nero, scuro

nero, scuro (senso figurato) cupo, sordo