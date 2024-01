La definizione e la soluzione di: Bloccare il traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

Transitivo

paralizzare (vai alla coniugazione)

rendere un arto immobile

Sillabazione

pa | ra | liz | zà | re

Pronuncia

IPA: /paralid'dzare/

Etimologia / Derivazione

dal francese paralyser che deriva da paralysie cioè "paralisi"

Sinonimi

( senso figurato ) (di persona o cosa) fermare, bloccare, arrestare, interrompere, immobilizzare, impedire

fermare, bloccare, arrestare, interrompere, immobilizzare, impedire (senso figurato) (di processo) atrofizzare, devitalizzare, disattivare, disinnescare, tarpare, neutralizzare

Contrari

muovere, animare, scuotere, spingere

attivare, avviare, innescare

Parole derivate