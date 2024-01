La Soluzione ♚ Un animale come il cavallo o l asino

La definizione e la soluzione di: Un animale come il cavallo o l asino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un animale come il cavallo o l asino: Domestici come cavallo, cane e gatto. le razze asinine riconosciute in italia sono 8: l'asino di martina franca, l'asino dell'amiata, il ragusano, il romagnolo... Curiosità su: Domestici come cavallo, cane e gatto. le razze asinine riconosciute in italia sono 8: l'asino di martina franca, l'asino dell'amiata, il ragusano, il romagnolo... Il piede equino (o equinismo) è una deformità in cui l'asse del piede forma con l'asse della gamba un angolo superiore all'angolo retto. In altri termini, la punta del piede tende ad essere rivolta verso il basso e la deambulazione avverrà con l'appoggio della punta al terreno. Italiano Aggettivo equino m sing relativo ai cavalli mostra equina di aspetto simile ad un cavallo aspetto equino di cavallo carne equina Sostantivo equino ( approfondimento) m sing (pl.: equini) (zoologia) (mammalogia) mammifero erbivoro degli Equidi un gruppo di equini era composto da cavalli, asini, muli e bardotti Sillabazione e | quì | no Pronuncia IPA: /e'kwino/ Etimologia / Derivazione dal latino equinus che deriva da equus cioè "«cavallo" Sinonimi cavallo, asino, mulo

equestre, cavallino Parole derivate equinismo Iponimi cavallo Iperonimi animale, mammifero

Altre risposte alla domanda Un animale come il cavallo o l asino: equino; animale; come; cavallo; asino;