La definizione e la soluzione di: Il verbo di Riccardo Muti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Dell'unità d'italia. l'azione di ciampi iniziò peraltro dopo il suo clamoroso gesto di protesta nei confronti di riccardo muti alla prima della stagione scaligera...

PAW Patrol - La squadra dei cuccioli (PAW Patrol) è una serie animata canadese prodotto dalla Nelvana con Spin Master Entertainment l'animazione prodotta da Guru Studio in associazione con TVOntario e Nickelodeon.

Il creatore del cartone è Keith Chapman (lo stesso di Bob aggiustatutto), lo sviluppatore è Scott Kraft, a dirigere gli episodi è Jamie Whitney. A dirigere il doppiaggio italiano nelle prime due stagioni è Monica Ward, doppiatrice di Marshall.

La serie è stata venduta a reti televisive in oltre 160 paesi. La serie ha riscosso un buon successo in Italia, con circa 18 milioni di telespettatori (circa 333 000 per episodio) in tre anni (di cui quindici in chiaro su Cartoonito e altri tre satellitari su Nick Jr.) e uno share medio del 6,75%, cifre record per un cartone animato per bambini. Altri paesi nella quale la serie ha avuto successo sono Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Messico e Polonia.

Italiano

Verbo

Transitivo

dirigere (vai alla coniugazione)

(politica) (diritto) (economia) tenere in regola lo svolgimento di un'attività Marco dirige una società (senso figurato) tendere verso un preciso scopo volle dirigere tutte le sue energie al conseguimento della vittoria

Sillabazione

di | ri | ge | re

Pronuncia

IPA: /di'ridere/

Etimologia / Derivazione

dal latino dirigere formato da dis- e da regere cioè "reggere, guidare"

Sinonimi

(la vista) volgere, rivolgere, indirizzare, convogliare

volgere, rivolgere, indirizzare, convogliare (comunicare) indirizzare, mandare, inviare, spedire

indirizzare, mandare, inviare, spedire (un ufficio, il traffico ecc.) (politica) (diritto) (economia) comandare, guidare, reggere, presiedere, sovrintendere, coordinare

Contrari

(comunicare) ricevere

ricevere dipendere, sottostare

Parole derivate