Una tribù che combatte contro gli Irochesi

Gli Uroni (in inglese ed in francese Hurons) o Uroni-Wendant (in lingua wyandot: Wyandot o Wendat), sono un gruppo etnico nativo americano di lingua irochese.

Al giorno d'oggi, molti degli Uroni residenti negli Stati Uniti fanno parte della nazione Wyandot, che è riconosciuta a livello federale ed ha come sede tribale Wyandotte, in Oklahoma. In Canada invece, gli Uroni aderiscono alla nazione Huron-Wendat della riserva indigena delle Prime nazioni, in Québec.

Prima del contatto con gli europei, nel XV secolo, gli Uroni si insediarono nella vasta area che va dalle rive settentrionali di buona parte di ciò che oggi è il lago Ontario, spingendosi a nord, fino alle rive sud-orientali della baia Georgiana. Da questo territorio, nel 1615 gli Uroni entrarono in contatto con l'esploratore francese Samuel de Champlain, fondatore della città di Québec.

All'epoca del primo contatto, tra il 1610 ed il 1620, il numero degli Uroni si aggirava intorno ai 30.000; questo numero (a partire dal 1634) scese drasticamente a seguito delle epidemie causate dalle malattie di cui gli europei erano portatori.

A seguito della sanguinosa guerra lanciata dagli Irochesi, gli Uroni rimasti furono dispersi e ricollocati nei territori di New York e Pennsylvania.