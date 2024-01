La definizione e la soluzione di: Una lacuna della memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Antecedentemente al momento in cui si è manifestato il disturbo. la lacuna di memoria può estendersi nel passato per un periodo che varia da alcuni anni...

L'oblio rappresenta la dimenticanza intesa come fenomeno non temporaneo, non dovuto a distrazione o perdita temporanea di memoria, ma come stato più o meno duraturo, come scomparsa o sospensione del ricordo con un particolare accento sullo stato di abbandono del pensiero e del sentimento. Da non confondersi con il concetto di amnesia, in quanto non condivide con questo la durata del fenomeno, tipicamente temporanea nell'amnesia, né il carattere di abbandono della volontà e del sentimento tipico dell'oblio.

Italiano

Sostantivo

dimenticanza f sing (pl.: dimenticanze)

perdita dei ricordi

Sillabazione

di | men | ti | càn | za

Pronuncia

IPA: /dimenti'kantsa/

Etimologia / Derivazione

da dimenticare

Sinonimi

amnesia, oblio, smemoratezza

negligenza, inosservanza, incuria, trascuratezza

(per estensione) disattenzione, sbadataggine, distrazione, svista

Contrari

memoria, ricordo

cura, diligenza

(per estensione) attenzione, scrupolosità

Proverbi e modi di dire