La Soluzione ♚ Serve per depilare

La definizione e la soluzione di: Serve per depilare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La depilazione inguinale o pubica o del pube, anche detta ceretta bikini o brazilian waxing, è la depilazione totale o parziale dei peli pubici. Può essere effettuata tramite rasatura o tramite epilazione, utilizzando una speciale cera, fredda o calda, che aderisce ai peli e li strappa quando la cera viene rapidamente rimossa dalla pelle, usando di solito delle strisce di tessuto o carta, o ancora tramite la ceretta araba. Tale pratica è abitualmente appannaggio delle donne, ma talvolta vi ricorrono anche gli uomini.

Altre risposte : ceretta; serve; depilare;