La definizione e la soluzione di: Scrisse L immoralista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Gide lo scrisse in simmetrica corrispondenza con il romanzo la porta stretta, scritto contemporaneamente ma pubblicato 7 anni dopo l'immoralista. in viaggio...

André Gide (Parigi, 22 novembre 1869 – Parigi, 19 febbraio 1951) è stato uno scrittore francese, premio Nobel per la letteratura nel 1947.

I temi centrali dell'opera e della vita di André Gide sono stati affermare la libertà , allontanarsi dai vincoli morali e puritani, ricercare l'onestà intellettuale che permette di essere pienamente sé stessi, accettando la propria omosessualità senza venir meno ai propri valori.

Influenzato dagli scritti di autori come Henry Fielding, Goethe, Victor Hugo, Dostoevskij, Stéphane Mallarmé, Nietzsche, Joris-Karl Huysmans, Rabindranath Tagore, Roger Martin du Gard e l'amico Oscar Wilde, scrisse varie opere di stampo autobiografico e di narrativa ed espose spesso al pubblico il conflitto e, a volte, la riconciliazione tra le due parti della propria personalità , divise dalla rigida educazione e dalle meschine regole sociali ed etiche impostegli dalla società della sua epoca.

Le sue opere, in particolare Corydon, Se il grano non muore e L'immoralista, hanno esercitato una grande influenza (soprattutto per i temi trattati) su vari scrittori successivi a Gide, in particolare su Rainer Maria Rilke, Jacques Rivière, André Malraux, Flann O'Brien, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Yukio Mishima, Roland Barthes.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

logica f sing

femminile di logico (filosofia) inerente alla logica

Sostantivo

logica  ( approfondimento) f sing (pl.: logiche)

(filosofia) (matematica) ramo della filosofia che studia la struttura del pensiero e le regole che lo contraddistinguono logica matematica: ramo della matematica che studia la codificazione dei sistemi formali (informatica) insieme di principi teorici e pratici per progettare sistemi e soluzioni per elaborare informazioni e dati in automatico (per estensione) processo del ragionamento lucido, lineare e completo; ordine razionale e veritiero, anche per la comprensione di quanto apparentemente possa sembrare non accettabile né giustificabile, purché non assurdo il pensiero secondo logica può estrinsecarsi in modo amplissimo

Sillabazione

lò | gi | ca

Pronuncia

IPA: /'ldika/

Etimologia / Derivazione

dal latino logica ossia "logica" che deriva dal greco che sottintende t cioè "arte"); significa quindi "(arte) della logica"

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) (filosofia) relativa alla logica, dialettica

relativa alla logica, dialettica razionale, ragionevole, ragionata, raziocinante, coerente, rigorosa, sistematica, sensata

( per estensione ) chiara, ovvia, evidente, palese, lampante, naturale, comprensibile, visibile, lapalissiana, automatica

chiara, ovvia, evidente, palese, lampante, naturale, comprensibile, visibile, lapalissiana, automatica (sostantivo) consequenzialità , coerenza, linearità , rigore

consequenzialità , coerenza, linearità , rigore ( familiare ) buon senso, criterio, raziocinio, senso

buon senso, criterio, raziocinio, senso (filosofia) sistema logico, sistema, trattato

sistema logico, sistema, trattato (di ragionamento) razionalità , raziocinio, ragionevolezza, senno, assennatezza, sensatezza, criterio, argomentazione, rigore, sistematicità , conformità , logicitÃ

razionalità , raziocinio, ragionevolezza, senno, assennatezza, sensatezza, criterio, argomentazione, rigore, sistematicità , conformità , logicità modo di ragionare

(di comportamento) ragione, motivazione

Contrari

(aggettivo) illogica, irrazionale, irragionevole, assurda, insensata

illogica, irrazionale, irragionevole, assurda, insensata ( per estensione ) oscura, incomprensibile

oscura, incomprensibile (sostantivo) contraddizione, incoerenza, illogicità , follia, irrazionalità , irragionevolezza, assurditÃ

contraddizione, incoerenza, illogicità , follia, irrazionalità , irragionevolezza, assurdità ( per estensione ) fantasia

fantasia (senso figurato) sogno

Termini correlati

invenzione

( per estensione ) meraviglia

meraviglia prova

( per estensione ) empirico

empirico fede, ragione

( per estensione ) ispirazione

ispirazione intuizione, deduzione

Proverbi e modi di dire