La definizione e la soluzione di: Le riserve di Fort Knox. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Nell'area di fort knox. fort knox è inoltre molto noto perché nella sua area si trova lo united states bullion depository, i depositi delle riserve monetarie...

La riserva monetaria è la quantità di metallo o altro bene che l'emittente di moneta - in alcuni sistemi monetari - tiene come garanzia delle banconote stampate o più in generale del circolante presente all'interno del sistema economico.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

auree f pl

plurale di aureo

Sillabazione

àu | re | e

Pronuncia

IPA: /'awree/

Etimologia / Derivazione

vedi aureo

Sinonimi

d'oro , aurifere, dorate

luminose, splendenti

( senso figurato ) preziose, pregiate, nobili

preziose, pregiate, nobili ( senso figurato ) felici, fortunate, eccellente, ottime, splendide, perfette

felici, fortunate, eccellente, ottime, splendide, perfette nobili, preziose

Contrari