Riflette tutto a rovescio

Uno specchio è un oggetto che riflette un'immagine. La luce che rimbalza su uno specchio mostra un'immagine di ciò che si trova di fronte ad esso, se messa a fuoco dall'umano attraverso la lente dell'occhio o una fotocamera. Gli specchi invertono la direzione dell'immagine in un angolo uguale ma opposto da cui la luce risplende su di essa. Ciò consente allo spettatore di vedere se stesso e gli oggetti dietro di sé o fuori dal suo campo visivo. La sua superficie riflettente è levigata al punto che la luce riflessa mantiene il suo parallelismo, secondo la legge di riflessione, e quindi può emergere un'immagine definita; contrariamente a quanto accade con una superficie riflettente ruvida la quale riflette la luce in ogni direzione.

Gli specchi naturali sono esistiti fin dalla preistoria, come la superficie dell'acqua, ma le persone hanno fabbricato specchi da una varietà di materiali per migliaia di anni, come pietra, metalli e vetro. Negli specchi moderni, metalli come l'argento o l'alluminio sono spesso utilizzati per la loro elevata riflettanza, applicati come rivestimento sottile su vetro a causa della sua superficie naturalmente liscia e molto dura.

Il tipo più noto è lo specchio piano, di uso quotidiano, ma specchi di diverse forme sono usati in molte applicazioni come, ad esempio, specchi curvi adatti alla concentrazione di radiazione solare per generare calore.

Italiano

Sostantivo

specchio ( approfondimento) m sing (pl.: specchi)

superficie abbastanza lucida da permettere la riflessione di immagini. Solitamente è formato da una lastra di vetro con una patina metallizzata nella parte posteriore

Sillabazione

spèc | chio

Pronuncia

IPA: /'spkkjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino speculum, derivazione di specere ossia "guardare"



Sinonimi

immagine riflettente

( per estensione ) specchiera

specchiera ( senso figurato ) immagine, ritratto, modello, esempio, quintessenza

immagine, ritratto, modello, esempio, quintessenza schema, specchietto, tabella, prospetto, nota, riassunto, quadro, sommario, compendio, sinossi

(nella pallacanestro) tabellone

Contrari

superficie opaca

(senso figurato) contrario, opposto

Parole derivate

rispecchiare, specchia, specchiaio, specchiare, specchiarsi, specchiatura, specchiera

Alterati

(diminutivo) specchietto

Proverbi e modi di dire