Residenza turistica

Un albergo (hotel in lingua inglese) è un'impresa ricettiva che fornisce un alloggio previo pagamento, utilizzato solitamente per soggiorni di breve durata e specialmente dai turisti.

Molto spesso, gli alberghi forniscono anche un alto numero di servizi per gli ospiti, come ristoranti, piscine, nonché servizi di vario genere per bambini; alcuni alberghi presentano al loro interno anche una sala per le conferenze, al fine di incoraggiare gruppi di persone ad organizzare convegni e incontri nel proprio stabile; gli alberghi si differenziano dai motel in quanto questi ultimi, normalmente situati lungo le arterie di comunicazione, permettono il parcheggio del veicolo all'interno della struttura e offrono servizi di assistenza tecnica agli automobilisti.

Il Villa Politi di Siracusa è il più antico albergo d'Italia, infatti si tratta del più antico edificio d'Italia realizzato appositamente per tale scopo.

Italiano

Sostantivo

albergo ( approfondimento) m sing (pl.: alberghi)

(architettura) edificio dove, a pagamento, si trova alloggio e talvolta anche vitto spesso è migliore il servizio negli alberghi a cinque stelle (letterario) rifugio, ricovero (senso figurato) ospitalità, asilo

Sillabazione

al | bér | go

Pronuncia

IPA: /al'brgo/

Etimologia / Derivazione

dal gotico haribèrgo ossia "alloggiamento militare"

Citazione

Sinonimi

(edificio dove si trova alloggio) hotel, locanda, motel, ospizio, ostello, pensione,

hotel, locanda, motel, ospizio, ostello, pensione, (senso figurato) asilo, ospitalità, ricetto, ricovero, rifugio, riparo,

Parole derivate

albergare, albergatore, albergo diffuso, albergo spaziale, caro-albergo, casalbergo

Termini correlati

pensione, pernottamento

Alterati