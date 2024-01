La definizione e la soluzione di: Non si negano un goccetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su:

L'etanolo (o alcol etilico) è un alcol a catena alchilica lineare, la cui formula di struttura condensata è CH 3 CH 2 OH. È anche chiamato, per antonomasia, semplicemente alcol, essendo alla base di tutte le bevande alcoliche. In chimica, si può trovare anche abbreviato con la sigla EtOH.

È una molecola, che presenta una storia millenaria di utilizzo.[1] La sua sintesi tramite fermentazione alcolica, la rende una sostanza psicoattiva per l'uomo ed un tipico antibatterico, se è contenuta in una soluzione, ove è presente ad una percentuale superiore al 60%. A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore, dall'odore caratteristico (etereo) e pungente, dal gusto leggermente dolce, bruciante (effetto pseudo-calorico) e con effetto tattile disidratante. È tendenzialmente volatile ed estremamente infiammabile. La fiamma che produce durante la combustione si presenta di colore blu tenue, e quindi non è molto distinguibile in presenza di luce.

Italiano

Aggettivo

alcolizzato m sing

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (farmacologia) affetto da alcolismo

Sostantivo

alcolizzato m sing

chi è affetto da alcolismo

Voce verbale

alcolizzato

participio passato maschile singolare di alcolizzare

Sillabazione

al | co | liz | zà | to

Pronuncia

IPA: /alkolid'dzato/

Etimologia / Derivazione

da alcolizzare

Sinonimi

alcolista, etilista

( per estensione ) ubriacone, bevitore, beone

ubriacone, bevitore, beone (senso figurato) spugna

Contrari

astemio

Varianti