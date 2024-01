La definizione e la soluzione di: Non hanno detto di sì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un incel (pronuncia inglese /'nsl/, parola macedonia dall'inglese involuntary celibate, "celibe involontario") è un membro di una subcultura online costituita da individui che, nella presupposizione di avere naturale diritto al sesso, motivano la loro inaccessibilità a un partner sentimentale e/o sessuale con il fatto di non essere attraenti, secondo alcuni criteri a loro dire oggettivi e indipendenti dalla loro volontà.

I frequentatori di forum e gruppi online di incel sono prevalentemente uomini bianchi eterosessuali, e le stime del loro numero sono incerte, variando da migliaia a centinaia di migliaia.

I forum online di incel sono stati criticati da alcuni media e da alcuni ricercatori per essere misogini, razzisti, incoraggiare la violenza, diffondere opinioni estremiste e radicalizzare i loro membri. Il Southern Poverty Law Center ha descritto tali siti di Internet come «parte dell'ecosistema suprematista maschile online» che è incluso nella loro lista di gruppi di odio.

Nel 2020 l'International Centre for Counter-Terrorism, un think tank con sede a L'Aia, ha definito le stragi da parte di uomini incel come forme di «terrorismo misogino», mentre nel 2022 il National Threat Assessment Center, una sezione dei servizi segreti statunitensi, ha quantificato il fenomeno come una minaccia seria per la sicurezza. Inoltre, un attacco del febbraio 2020 a Toronto, in Canada, è diventato il primo caso di violenza legata al fenomeno incel ad essere perseguito come un atto di terrorismo.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

celibi m

plurale di celibe

Sostantivo, forma flessa

celibi m

plurale di celibe

Sillabazione

cè | li | bi

Pronuncia

IPA: /'tlibi/

Etimologia / Derivazione

vedi celibe