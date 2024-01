La definizione e la soluzione di: Lou musicista rock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

lewis allan reed, detto lou (new york, 2 marzo 1942 – new york, 27 ottobre 2013)

Lewis Allan Reed, detto Lou (New York, 2 marzo 1942 – New York, 27 ottobre 2013), è stato un cantautore, chitarrista e poeta statunitense.

Artista crudo e ironico dei bassifondi metropolitani, dell'ambiguità umana, della dipendenza da sostanze stupefacenti ma anche della complessità delle relazioni di coppia e dello spleen esistenziale, Reed ha finito con l'incarnare lo stereotipo dell'Angelo del male, immagine con cui ha riempito i media per oltre tre decenni divenendo una delle figure più influenti della musica e del costume contemporanei.

Con i Velvet Underground, fondati nella sua New York a metà anni sessanta insieme al musicista d'avanguardia John Cale, pur non riscuotendo alcun successo commerciale rivoluzionò i dettami della musica rock, gettando le basi per quell'estetica nichilista che anni dopo sarebbe stata ribattezzata Punk. Dopo lo scioglimento del gruppo avviò una lunga e proficua carriera solista, segnata dall'album Transformer, prodotto da David Bowie, il concept album Berlin, il live Rock N Roll Animal e l'album-provocazione Metal Machine Music.

La rivista Rolling Stone lo pone al 62º posto nella classifica dei 100 migliori cantanti di sempre e all'81° nell'elenco dei migliori chitarristi di tutti i tempi.

I suoi tratti caratteristici erano il look (giacca di pelle nera, jeans e Ray-Ban scuri), la sua voce apatica e apparentemente monocorde e il suo stile chitarristico abrasivo e dissonante.

