È un ingrandimento del mare

L'oceano è l'insieme delle vaste distese d'acqua salata presenti sulla superficie terrestre; si tratta di un complesso unico e continuo, che circonda i continenti e le isole e che comprende la maggior parte della superficie terrestre (circa il 70% della superficie totale).

Nell'oceano, inteso come complesso unico, si distinguono grandi masse d'acqua, delimitate da continenti, dette esse stesse oceani (come l'Atlantico, il Pacifico e l'Indiano), all'interno dei quali si distinguono a loro volte distese d'acqua minori, dette "mari dipendenti" (come il Mediterraneo e il Mar Rosso).

Il termine "oceano" può essere usato anche in contrapposizione con "mare" e in questo caso l'elemento discriminante sono le dimensioni; i mari sono infatti insenature marginali rispetto agli oceani e sono generalmente diversi per caratteristiche geologiche dei fondali.

Italiano

Sostantivo

oceano ( approfondimento) m (pl.: oceani)

(geografia) grande massa d'acqua salata che ricopre la superficie terrestre e separa i continenti oceano Atlantico, Pacifico, Indiano, Artico, Antartico (senso figurato) quantità immensa, smisurata nella piazza c'era un oceano di persone

Sillabazione

o | cè | a | no

Pronuncia

IPA: /o'tano/

Etimologia / Derivazione

dal latino Oceanus,dal greco Oea

Citazione

Sinonimi

( poesia ) mare

mare ( letterario ) pelago, mare

pelago, mare (senso figurato) vastità, distesa, profluvio, infinità, immensità, abisso, subisso, marea

Parole derivate

oceanauta, oceaniano, oceanico, oceanino, oceanocoria, oceanografia, oceanografico, oceanografo, oltreoceano, transoceanico

