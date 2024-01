La Soluzione ♚ Un imposta per i più abbienti

La definizione e la soluzione di: Un imposta per i più abbienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un imposta per i piu abbienti: Diversi. tale imposta funge anche da imposta sui redditi da capitale per le persone fisiche, i quali vengono tassati al 26%. è un'imposta progressiva,... Curiosità su: Diversi. tale imposta funge anche da imposta sui redditi da capitale per le persone fisiche, i quali vengono tassati al 26%. è un'imposta progressiva,... In economia aziendale lo stato patrimoniale è uno dei documenti che insieme al conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, compone il bilancio d'esercizio. Lo stato patrimoniale definisce la situazione patrimoniale ad una certa data di un'impresa, solitamente esposto in sezioni divise e contrapposte (attivo e passivo). Italiano Aggettivo patrimoniale m e f sing (pl.: patrimoniali) (diritto) (economia) (statistica) che riguarda il patrimonio Sostantivo patrimoniale f sing imposta patrimoniale Sillabazione pa | tri | mo | nià | le Pronuncia IPA: /patrimo'njale/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo patrimonialis; da patrimonio

Altre risposte : patrimoniale; imposta; abbienti;