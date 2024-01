La Soluzione ♚ Un frutto per sciroppi

La definizione e la soluzione di: Un frutto per sciroppi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un frutto per sciroppi: Perché c'è il rischio di saturazione. gli sciroppi hanno normalmente un gusto neutro. l'aromatizzazione dello sciroppo viene effettuata con aromi naturali o... Curiosità su: Perché c'è il rischio di saturazione. gli sciroppi hanno normalmente un gusto neutro. l'aromatizzazione dello sciroppo viene effettuata con aromi naturali o... Il lampone è il nome comune dato al sorosio (falso frutto composito) ottenuto dalla specie Rubus idaeus e considerato tra i frutti di bosco. In secondo luogo, il nome è stato attribuito comunemente anche a diverse altre specie del sottogenere Idaeobatus del genere Rubus, come nel caso del cosiddetto lampone nero del continente americano. I lamponi si distinguono dalle more (le cui piante appartengono allo stesso genere Rubus ma a un diverso sottogenere) perché, quando si raccoglie un lampone, il ricettacolo rimane sulla pianta, lasciando una cavità nel frutto, mentre nelle more il ricettacolo rimane attaccato al frutto. Italiano Aggettivo lampone m e f inv detto di cosa che ha il colore del frutto della pianta di lampone Sostantivo lampone ( approfondimento) m sing (pl.: lamponi) (botanica) pianta arbustiva della famiglia delle Rosacee, che dà frutti di colore rosso dal sapore acidulo, la sua classificazione scientifica è Rubus idaeus ( tassonomia) (gastronomia) il frutto di tale pianta Sillabazione lam | pó | ne Pronuncia IPA: /lam'pone/ Etimologia / Derivazione dal piemontese l'ampon (fonte Treccani); dal bresciano-bergamasco ampoma o anpula (fonte Rusconi)

Altre risposte : lampone; frutto; sciroppi;