Il fiore giallo caro a Leopardi

La strage di Portella della Ginestra fu un eccidio commesso il 1º maggio 1947 in località Portella della Ginestra, nel comune di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, da parte della banda criminale di Salvatore Giuliano che sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando undici morti e numerosi feriti.

Le motivazioni della strage, che dette inizio in Italia alla crisi del maggio 1947 e che nei giorni successivi fu seguita da assalti a sedi dei partiti di sinistra e delle camere del lavoro della zona, risiedono, oltre che nella dichiarata avversione del bandito nei confronti dei comunisti, anche nella volontà dei poteri mafiosi e delle forze reazionarie di mantenere i vecchi equilibri nel nuovo quadro politico e istituzionale nato dopo la seconda guerra mondiale. Nonostante non siano mai stati individuati i mandanti, sono certe le responsabilità degli ambienti politici siciliani, con l'aiuto di alcune frange statunitensi, interessati a intimidire la popolazione contadina che reclamava la terra e aveva votato per il Blocco del Popolo nelle elezioni del 1947.

Italiano

Sostantivo

ginestra ( approfondimento) f (pl.: ginestre)

(botanica) pianta leguminosa coi fiori gialli odorosi. la sua classificazione scientifica è Genisteae ( tassonomia)

Sillabazione

gi | nè | stra

Pronuncia

IPA: /di'nstra/

Etimologia / Derivazione

dal latino genesta o genista

Parole derivate

ginestreto, ginestriceto, ginestroide, genisteina

Alterati