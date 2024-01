La definizione e la soluzione di: L azzeramento di un PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il grande reset (in inglese Great Reset) o grande ripristino è una proposta del Forum economico mondiale (WEF) per ricostruire l'economia in modo sostenibile dopo la pandemia di COVID-19. Fu presentato congiuntamente a maggio 2020 da Carlo, principe del Galles, e dal direttore del WEF Klaus Schwab. La direttrici fondamentali della proposta di grande reset sono: creazione delle condizioni per un'economia degli stakeholder ovvero basata su coloro che hanno interesse ad acquistare i prodotti od aderire al progetto; costruzione in maniera più «resiliente, equa e sostenibile» basata su metriche ambientali, sociali e di governance che comprendano progetti di infrastrutture pubbliche più verdi; sfruttamento delle «innovazioni della Quarta rivoluzione industriale» per il bene pubblico. Nel discorso d'apertura degli interventi, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva elencò tre aspetti chiave della risposta sostenibile: crescita verde, più intelligente e più equa; tale progetto si pone quindi l'obiettivo di migliorare il capitalismo rendendo gli investimenti più orientati al progresso reciproco.

Il 51º incontro annuale del World Economic Forum di gennaio 2021 si tenne nel segno del grande reset sia in presenza che con collegamenti in videoconferenza tra le principali personalità del mondo degli affari e della politica a Davos e gli stakeholder di 400 città del mondo al fine di definire un dialogo futuribile guidato dalle giovani generazioni. Il grande reset fu anche il tema principale del vertice del WEF 2021 a Lucerna nel maggio successivo.

Tale progetto ha causato il prosperare in ambienti sovranisti, conservatori e legati all'estrema destra sia europea che americana (tra cui il noto QAnon), una teoria del complotto senza alcun fondamento secondo cui il Grande reset sarebbe l'apripista del cosiddetto "Nuovo ordine mondiale" (NWO). Le tesi complottiste sono aumentate in intensità da quando anche il — nel frattempo eletto — presidente degli Stati Uniti Joe Biden ed il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno iniziato a prefigurare, nei loro discorsi, scenari basati su un "reset".

