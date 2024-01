La definizione e la soluzione di: Vale dieci nei prefissi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Versioni del basic usano il prefisso "&h", per esempio "&h5a3". quando usano sistemi di numerazione diversi dalla base dieci, o numerali in basi multiple...

Deca è un prefisso che deriva dalla parola greca da (dieci). In particolare esso è stato adottato come prefisso SI per esprimere il fattore 10. Esso è stato adottato ufficialmente in Francia nel 1795 e adottato a livello internazionale dalla CIPM nel 1960. Il suo simbolo è da. Il corrispondente prefisso latino è deci.

In geometria un decagono è un poligono con 10 lati, un decaedro è un solido a dieci facce piane.

Nella cronologia una decade è un periodo di dieci giorni.

In biologia l'ordine dei decapodi comprende i crostacei con 10 gambe, quali ad esempio l'aragosta e l'astice.

In chimica con il termine deca si indica un atomo o un radicale presente dieci volte in una molecola.

Un decado è un dispositivo elettromeccanico o una valvola termoelettronica che può rappresentare un numero da 0 a 9 e quindi una cifra di una notazione decimale (che può corrispondere a unità, decine, centinaia, ...)

Italiano

Sostantivo

esadecagono ( approfondimento) m inv

(matematica) (geometria) poligono regolare formato da 16 lati

Sillabazione

e | sa | de | cà | go | no

Etimologia / Derivazione

da esa-, deca- e -gono

Iponimi