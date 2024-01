La definizione e la soluzione di: Uno stridulo passeraceo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: stridula passerano"

Lo storno comune (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758) è un uccello passeriforme appartenente alla famiglia Sturnidae, originario dell'Eurasia, ma introdotto in tutti i continenti tranne che in America Meridionale e in Antartide.

Italiano

Aggettivo

storno m sing

(zootecnia) di mantello di cavallo di colore grigio scuro con puntini bianchi (per estensione) di cavallo di colore grigio scuro con puntini bianchi

Sostantivo

storno ( approfondimento) m sing

(ornitologia) uccello dalle piume scure con macchie bianche; la sua classificazione scientifica è Sturnus vulgaris ( tassonomia)

Sostantivo

storno m sing (pl.: storni)

(commercio) (sistema bancario) modifica, in favore del correntista di una banca, dell'importo di un precedente addebito (toscano) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

storno

prima persona singolare dell'indicativo presente di stornare

Sillabazione

stór | no

Pronuncia

IPA: /'storno/

Etimologia / Derivazione

(di cavallo) deriva dal latino sturnus

deriva dal latino (uccello) deriva dal latino sturnus

deriva dal latino (economia) deriva da stornare

Citazione

Sinonimi

(zoologia) stornello

stornello (economia) trasferimento, girata, rettifica, annullamento

Iperonimi