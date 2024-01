La definizione e la soluzione di: Una verifica sulla correttezza dei bilanci aziendali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Consente loro di verificare la veridicità e la correttezza delle poste di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato. tipicamente, la revisione contabile...

L'audit (IPA: /'.dt/, dal latino audio, ascolto) è una valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato oggetto, e giudicarle e con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno. Il concetto di audit può essere applicato a molte attività, come per esempio in sanità (si parla in questo caso di "audit clinico"). Viene detto auditor (o valutatore) la figura professionale che ha le caratteristiche personali e la competenza per effettuare un audit.

I termini "audit" e "auditor" sono molto codificati e assumono significati diversi (nelle norme e regolamenti specifici) a seconda della precisa categoria di audit.

L'audit si svolge generalmente sulla base di un campionamento di evidenze e pertanto ha un margine di errore dovuto al fatto che attesta un risultato complessivo a partire da un numero limitato di elementi selezionati. Questo è dovuto alla limitatezza delle risorse che si possono mettere a disposizione per un audit.

Italiano

Sostantivo

audit m inv

(diritto) , (economia) , (commercio) , (finanza) verifica della correttezza di bilancio di un'azienda

Pronuncia

IPA: /'aw.dit/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese audit, "analisi, esame, revisione", a sua volta dal latino audio, "udire, ascoltare"