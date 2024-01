La definizione e la soluzione di: Uccello che piomba giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Mitologiche dal corpo di uccello e dal volto di donna, che nell'eneide profetizzavano ai troiani fame e sciagure. gli scialacquatori, invece, che in vita distrussero...

Falco Linnaeus, 1758 è un genere di uccelli rapaci della famiglia dei Falchidie diffusi in tutto il globo. È l'unico genere della sottofamiglia Falconinie.

La struttura corporea e il piumaggio di questi falchi dimostrano che essi sono perfettamente adatti a catturare prede vive, sia in acqua sia su territori aperti. I cosiddetti falchi nobili (tra cui sono compresi i falchi cacciatori, i falchi pellegrini, i falchi lodolai, i falchi della regina e gli smerigli) sono superiori a tutti gli altri animali sia per la velocità che possono raggiungere in volo, sia per la straordinaria rapidità con cui si calano in picchiata con vigorosi battiti delle ali. I falchi «libratori», al contrario, (che comprendono i gheppi, i falchi grigi e i falchi cuculi) catturano la preda a terra, dopo aver perlustrato il territorio librandosi immobili nell'aria, oppure calandosi in picchiata da un punto di vedetta.

Italiano

Sostantivo

falco ( approfondimento) m sing (pl.: falchi)

(zoologia) (ornitologia) uccello rapace di media taglia, la sua classificazione scientifica è falco ( tassonomia) il falco è un rapace (senso figurato) (militare) , (politica) chi è un guerrafondaio o non è (pre)disposto ai compromessi (per estensione) persona intransigente pronta a criticare qualunque piccola pecca

Sillabazione

fàl | co

Pronuncia

IPA: /'falko/

Etimologia / Derivazione

dal latino falco

Sinonimi

( senso figurato ) persona arguta, intelligente, furbastro

persona arguta, intelligente, furbastro ( senso figurato ) , ( familiare ) dritto

, dritto (senso figurato) (politica) intransigente, guerrafondaio

Contrari

(senso figurato) pacifista, colomba

Parole derivate

occhio di falco, falconeria

Termini correlati

(accipitride) aquila, avvoltoio, nibbio, poiana

Alterati

(diminutivo) falchetto

Iperonimi

animale, metazoo, vertebrato, amniote, omeotermo, uccello, neornite, neognato, falconiforme, falconide

Proverbi e modi di dire