Il tonnellaggio indica quella della nave

La stazza rappresenta la somma dei volumi degli spazi interni, ermeticamente chiusi all'acqua, di una nave o di un natante o di un galleggiante di qualunque tipo. La sua unità di misura, fino all'entrata in vigore della normativa internazionale dell'International Maritime Organization, era la tonnellata di stazza, un'unità di volume corrispondente a 100 piedi cubi (2,832 metri cubi). La stazza internazionale si indica con il valore calcolato seguito da GT (gross tonnage, stazza lorda).

Oggi, pur continuando a parlare di stazza lorda e stazza netta, a seguito dell'entrata in vigore della "Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle Navi" (conclusa a Londra il 23 giugno 1969), questa non rappresenta più il volume interno di una nave espresso in tonnellate di stazza, ma solamente il risultato dei calcoli di una complessa formula che dà luogo a un numero. Tale valore, pur essendo un indice di "grandezza" e di "capacità" commerciale della nave, non esprime un volume ma, come anzidetto, rappresenta una misura convenzionale. Esiste una formula per la determinazione della "stazza lorda" (GT, gross tonnage) e una formula per la determinazione della "stazza netta" (NT, net tonnage).

Italiano

Sostantivo, forma flessa

stazza f sing (pl.: stazze)

(marina) (fisica) grandezza che misura il volume disponibile per il carico in una nave mercantile. L'unità di misura è la tonnellata di stazza che equivale ad un barile da 1.030 litri la stazza si misura in tonnellate

Sillabazione

stàz | za

Pronuncia

IPA: /'stattsa/

Etimologia / Derivazione

dal latino stadia, plurale di stadium, misura di lunghezza

Sinonimi

(marina) capacità, volume, portata, capienza, tonnellaggio

capacità, volume, portata, capienza, tonnellaggio (senso figurato) corpo, corporatura, struttura, fisico, taglia, mole

Parole derivate

stazzare

Varianti