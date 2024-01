La definizione e la soluzione di: Sereni e rilassati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Appunto, “stai rilassato, sereno, non prendertela”. il termine "scialla" (insieme a "sciallo") appare nel vocabolario on line di termini gergali e giovanili...

La posizione del 99, chiamata anche posizione a cucchiaio o con il termine inglese spooning, è una posizione sessuale in cui uno i due partner sono distesi su di un fianco l'uno dietro l'altro, il cui addome del partner attivo è a contatto con il dorso del partner ricevente. Questa posizione può dare origine a una penetrazione vaginale o anale con il pene, attraverso le dita o un oggetto.

Il numero 99 di per sé è una rappresentazione figurativa di questa posizione. Infatti, se consideriamo schematicamente queste due figure come la testa dei partner, il numero 99 rappresenta i due partner uno dietro l'altro.

Viene anche chiamata la posizione a cucchiaio o dei cucchiai, alludendo alla nidificazione delle file di cucchiai, quando i due partner sono distesi su di un lato.

Questa posizione, è particolarmente raccomandata per le persone con limitazioni fisiche, come le donne incinte o le persone in sovrappeso. Può anche ritardare l'eiaculazione negli uomini inclini all'eiaculazione precoce.

Il termine anglofono spoons' deriva dal modo in cui due cucchiai possono essere posizionati fianco a fianco, con le parti concave allineate. La posizione del 99 permette una penetrazione posteriore del partner, in modo simile alla posizione da dietro. La posizione del 99 è stata definita come una delle "quattro posizioni base" delle pratiche sessuali.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

distesi m plur

maschile plurale di disteso

Sostantivo, forma flessa

distesi plur

plurale di disteso

Voce verbale

distesi

prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di distendere participio passato maschile plurale di distendere

Etimologia / Derivazione

(sostantivo, aggettivo) vedi disteso

(voce verbale) vedi distendere

Sinonimi

stesi, estesi, allungati

(di luoghi) spaziosi

spaziosi (senso figurato) (di individui, volti)rilassati, sereni

Contrari