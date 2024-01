La definizione e la soluzione di: Produce l Octavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ceco

Congiunzione

ale

ma, tuttavia Prišel, ale pozde. — È arrivato, ma troppo tardi. ma To je ale škoda! — Ma che peccato!

Pronuncia

IPA: /al/

Sinonimi

avšak

Inglese

Sostantivo

ale (pl.: ales)

(gastronomia) birra fermentata

Latino

Voce verbale

ale

seconda persona singolare dell'imperativo presente attivo di alo

Pronuncia

(pronuncia classica) IPA: /a.le/

Etimologia / Derivazione

vedi alo

Polacco

Congiunzione

ale

ma

Sinonimi

lecz

Veneto

Voce verbale

ale ind pres 3a pers. f pl interrogativo

( ortografia classica ) composizione della forma verbale à e della particella enclitica interrogativa -le: vedi aver (interrogativo); Cossa v' ale dito Cosa vi hanno detto (esse)

Cosa vi hanno detto (esse) S'ale quietà Si sono tranquillizzate (esse)

Pronuncia

/'a.le/ (regionalmente /'a.e/ o /'a.e/)

Sillabazione

à | le

Varianti

ortografia classica àle

hale

ortografia unificata ale

àle

hale

Etimologia / Derivazione

Composizione di "à", voce del verbo "aver" ossia "avere", e "-le", particella clitica interrogativa.

Termini correlati

ortografia classica e unificata a

à

ha

-li

ortografia unificata -li

