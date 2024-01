La definizione e la soluzione di: Portati dall autogrù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. l'autogrù è un automezzo pesante in grado di provvedere alla movimentazione di materiali...

Trainati in un buco o Precipitati in un buco (Towed in a Hole) è un cortometraggio del 1932 diretto da George Marshall e interpretato da Stanlio e Ollio.

In numerose versioni, tra cui quella colorizzata, il film è conosciuto con il titolo: Buone vacanze. Anche se, per la verità, il titolo originale è una sorta di slang americano, traducibile come "un buco nell'acqua".

Italiano

Voce verbale

trainati

participio passato maschile plurale di trainare

Etimologia / Derivazione

vedi trainare